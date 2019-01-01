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«БелАЗ» стал партнером пинской «Волны»

02.01.2019 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Крупнейший автомобильный завод «БелАЗ» стал партнером пинской команды «Волна».

«Друзья, Новый год начинается с хороших вестей. Теперь это одно из крупнейших предприятий Беларуси стало официальным партнером футбольного клуба «Волна», – сообщает твиттер команды.

Напомним, «Волна» выступает в первой лиге. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место из 15-ти команд в таблице чемпионата.

Добавим, что холдинг «БелАЗ» является официальным спонсором команды высшей лиги «Торпедо-БелАЗ».

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