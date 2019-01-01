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«БелАЗ» стал партнером пинской «Волны»
02.01.2019 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Крупнейший автомобильный завод «БелАЗ» стал партнером пинской команды «Волна».
«Друзья, Новый год начинается с хороших вестей. Теперь это одно из крупнейших предприятий Беларуси стало официальным партнером футбольного клуба «Волна», – сообщает
Напомним, «Волна» выступает в первой лиге. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место из 15-ти команд в таблице чемпионата.
Добавим, что холдинг «БелАЗ» является официальным спонсором команды высшей лиги «Торпедо-БелАЗ».
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