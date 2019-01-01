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Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» – лучшая команда в истории Англии. Но мы можем их обыграть»

02.01.2019 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Не могу передставить, что то, что произошло в прошлом случится в будущем. Когда мы выигрываем много матчей, это не значит, что то же самое случится и в будущем.

Я чувствую, что каждый может обыграть нас, но также есть ощущение, что мы можем победить всех.

В прошлом году мы обыграли «Ливерпуль» со счетом 5-0 здесь. Но это «Ливерпуль» – лучшая команда в истории Англии. Мы можем победить их. Я знаю, что сегодня никто не доверяет нам, но что есть, то есть.

На данный момент «Ливерпуль» – лучшая команда в Европе, что касается согласованности, контроля за деталями своей игры.

Все говорят, что «Ман Сити» будет делать, если проиграет, но мы можем выиграть.

Я восхищен [первой половиной сезона в АПЛ]. Мы набрали много очков, но одна команда была лучше. Нужно поздравить ее с этим.

Я точно знаю, что происходит, когда выигрываешь премьер-лигу и набираешь 100 очков, насколько сложно потом вернуться, и мы сделали это», – сказал Гвардиола.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
 
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