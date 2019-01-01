Юрген Клопп: «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Предстоит очень сложная игра. «Манчестер Сити» – действительно сильная команда с выдающимся тренером.

Мы должны действовать смело и выйти на игру полны желания, как и на любой другой матч. Для меня «Ман Сити» – лучшая команда в мире. Это мое мнение.

Количество очков меняется, но подготовка – нет.

Когда я вижу людей на улицах, они живут нормальной жизнью. Нравится ли им игра парней? Конечно. Но неуважительно думать, что наши фанаты уже празднуют.

Результаты и игра «Ливерпуля» вселяют уверенность. У наших футболистов есть класс.

Если бы «Ливерпуль» отставал на 10 очков позади, сказал бы я, что мы не можем их догнать? Конечно же нет.

Только 3 января. Предстоит очень важная игра – своего рода матч на 6 очков. Это мотивация для соперника на 100%, и мы должны быть готовы», – сказал Клопп.

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» начнется в 3 января в 23.00 по белорусском времени.