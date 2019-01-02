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Шэнчжэнь (WTA). 1/4 финала. Шарапова сыграет с Соболенко вторым запуском после 6:00 по белорусскому времени
02.01.2019 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне вторым запуском после 6:00 по белорусскому времени Мария Шарапова (5) сыграет с Ариной Соболенко (1), которую в упорном матче обыграла в их единственную встречу в позапрошлом году. С тех белоруска сыграла в четырех финалах, два последних из которых выиграла.
Сетка турнира
Shenzhen Open
Шэньчжэнь, Китай
29 декабря 2018 – 5 января 2019
International
Призовой фонд – 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
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Шэнчжэнь (WTA). 1/4 финала. Шарапова сыграет с Соболенко вторым запуском после 6:00 по белорусскому времени
В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне вторым запуском после 6:00 по белорусскому времени Мария Шарапова (5) сыграет с Ариной Соболенко (1), которую в упорном матче...
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