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Шэнчжэнь (WTA). 1/4 финала. Шарапова сыграет с Соболенко вторым запуском после 6:00 по белорусскому времени

02.01.2019 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне вторым запуском после 6:00 по белорусскому времени Мария Шарапова (5) сыграет с Ариной Соболенко (1), которую в упорном матче обыграла в их единственную встречу в позапрошлом году. С тех белоруска сыграла в четырех финалах, два последних из которых выиграла.

Сетка турнира здесь.

Shenzhen Open

Шэньчжэнь, Китай

29 декабря 2018 – 5 января 2019

International

Призовой фонд – 750 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Беларусь)  Мария Шарапова (Россия)
Дата проведения
3 января, 06.30
Онлайн матча

 

Вероника Кудерметова (Россия)  Вера Звонарева (Россия)
Дата проведения
3 января, 05.00
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Элисон Риск (США)
Дата проведения
3 января, 08.00
Онлайн матча

 

Моника Никулеску (Румыния)  Яфань Ван (Китай)
Дата проведения
3 января, 09.30
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне вторым запуском после 6:00 по белорусскому времени Мария Шарапова (5) сыграет с Ариной Соболенко (1), которую в упорном матче...
 
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