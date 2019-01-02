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«МЮ» выиграл 4 матча подряд при Сульшере с общим счетом – 14:3

03.01.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 21-го тура премьер-лиги.

Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер выиграл уже четвертый матч подряд после того, как сменил в клубе Жозе Моуринью.

Ранее манкунианцы разгромили «Кардифф» (5:1) и «Борнмут» (4:1), а также переиграли «Хаддерсфилд» (3:1). Общая разница голов в четырех встречах – 14:3.

«МЮ» выиграл 4 матча подряд при Сульшере с общим счетом – 14:3

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
2 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 64 Лукаку, 0:2 – 80 Рэшфорд.
НьюкаслДубравка, Йедлин, Шер (Муто, 81), Ласселс, Дамметт, Ритчи, Перес (Кенеди, 69), Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Атсу, Рондон.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Валенсия, Линделеф, Джонс, Шоу, Эррера, Матич, Мата (Санчес, 63), Погба, Марсьяль (Лукаку, 63), Рэшфорд (Лингард, 87).
Предупреждения:
Ласселс (28), Линделеф (46), Шоу (75).
 
 
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«Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 21-го тура премьер-лиги.
 
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