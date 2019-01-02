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«МЮ» выиграл 4 матча подряд при Сульшере с общим счетом – 14:3
03.01.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 21-го тура премьер-лиги.
Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер выиграл уже четвертый матч подряд после того, как сменил в клубе Жозе Моуринью.
Ранее манкунианцы разгромили «Кардифф» (5:1) и «Борнмут» (4:1), а также переиграли «Хаддерсфилд» (3:1). Общая разница голов в четырех встречах – 14:3.
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«Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 21-го тура премьер-лиги.
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