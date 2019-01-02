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Сульшер – 2-й после Басби тренер «МЮ», стартовавший с 4 побед в чемпионате Англии

03.01.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии. 

В трех предыдущих турах команда под руководством Оле-Гуннара Сульшера обыграла «Борнмут» (4:1), «Кардифф» (5:1) и «Хаддерсфилд»(3:1).

Таким образом, Сульшер стал вторым тренером в истории клуба, после Мэтта Басби, начавшим работу с трех побед подряд в чемпионате Англии. На счету Басби пять побед подряд.

Норвежец возглавил «Юнайтед» 19 декабря после того, как Жозе Моуринью был отправлен в отставку.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
 
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