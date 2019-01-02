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Жавнерчик о завершении карьеры: «С уверенность говорю: это недостоверные сведения»
03.01.2019 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Максим Жавнерчик опроверг информацию о завершении игровой карьеры.
«Честно скажу, не знаю, откуда
На данный момент у меня закончилось трудовое соглашение с
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Защитник Максим Жавнерчик опроверг информацию о завершении игровой карьеры.
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