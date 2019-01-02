Жавнерчик о завершении карьеры: «С уверенность говорю: это недостоверные сведения»

Защитник Максим Жавнерчик опроверг информацию о завершении игровой карьеры.

«Честно скажу, не знаю, откуда эта информация [о завершении карьеры] появилась у «Прессбола». На эту тему ни с кем не разговаривал и не давал комментариев. Так что с уверенность говорю: это недостоверные сведения. Обязательно официально объявлю, когда надумаю завершить карьеру.

На данный момент у меня закончилось трудовое соглашение с , и я нахожусь в статусе свободного агента. Открыт для предложений и готов продолжать играть. По поводу нового контракта с «Динамо» ни с кем не разговаривал. Пока неизвестно, кто будет руководить командой, поэтому и мое будущее в команде не обсуждалось», – сказал Жавнерчик.

«Вся проблема в том, что сейчас нет головы». Люди из «Динамо»-2018 – о том, что происходит с ними и клубом