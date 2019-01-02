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Валерий Русецкий: «Хващинским интересуются клубы из Польши и Казахстана. В Беларуси на него тоже идет охота»

03.01.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент нападающего Владимира Хващинского Валерий Русецкий рассказал о том, где продолжит свою карьеру экс-форвард минского «Динамо».

«Насколько мне известно, ни одному футболисту минское «Динамо» не предлагало новый контракт. Владимир не стал исключением, поэтому мы рассматриваем иные варианты продолжения карьеры. Конечно, определенные разговоры ходили, но конкретно на бумаге ничего не поступало. Так как дальше разговоров не зашло, не вижу смысла комментировать эту ситуацию.

Ни с кем из «Динамо» сейчас не общаюсь и со мной никто не общается. Что касается будущего Владимира, у него есть несколько предложений от белорусских и зарубежных клубов. Думаю, в ближайшее время все должно прояснится. Скорее всего, завтра [3 января] Володя примет окончательное решение. Из «Динамо» он уволился, забрал трудовую и обдумывает предложения. Ни с одним клубом соглашение пока не подписано. Владимир семейный человек, поэтому варианты из других чемпионатов для него не в приоритете. Хотя к нему проявляют интерес клубы из чемпионата Польши и Казахстана. В нашем чемпионате на него тоже идет охота.

Не могу сказать: являются ли эти клубы грандами белорусского чемпионата, так как нужно быть корректным. Могу лишь добавить, что предложения поступили не от одного или двух клубов, а куда больше. Поверьте, ему есть из чего выбирать», – заявил Русецкий.

«Вся проблема в том, что сейчас нет головы». Люди из «Динамо»-2018 – о том, что происходит с ними и клубом

 
 
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Агент нападающего Владимира Хващинского Валерий Русецкий рассказал о том, где продолжит свою карьеру экс-форвард минского «Динамо».
 
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