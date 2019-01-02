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Сергей Гуренко: «Вы меня даже с Новым годом не поздравили, а хотите, чтобы я давал какие-либо комментарии»
03.01.2019 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского
- Сергей Витальевич, сможете уделить минуту и пообщаться?
– Нет, моя минута стоит слишком дорого. Больше скажу: мое время очень дорогое.
- Буквально один-два вопроса по «Динамо».
– Нет, вы меня даже с Новым годом не поздравили, а хотите, чтобы я давал какие-либо комментарии. Как вы начинаете работать в Новый год, молодой человек… Извините, но очень занят, – сказал Гуренко.
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Сергей Гуренко: «Вы меня даже с Новым годом не поздравили, а хотите, чтобы я давал какие-либо комментарии»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко сообщил о своей большой занятости.
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