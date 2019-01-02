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Сергей Гуренко: «Вы меня даже с Новым годом не поздравили, а хотите, чтобы я давал какие-либо комментарии»

03.01.2019 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко сообщил о своей большой занятости.

- Сергей Витальевич, сможете уделить минуту и пообщаться?

– Нет, моя минута стоит слишком дорого. Больше скажу: мое время очень дорогое.

- Буквально один-два вопроса по «Динамо».

– Нет, вы меня даже с Новым годом не поздравили, а хотите, чтобы я давал какие-либо комментарии. Как вы начинаете работать в Новый год, молодой человек… Извините, но очень занят, – сказал Гуренко.

«Вся проблема в том, что сейчас нет головы». Люди из «Динамо»-2018 – о том, что происходит с ними и клубом

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко сообщил о своей большой занятости.
 
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