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Валерий Горбачик: «Возможно, болельщики где-то подло поступили, выставив спич пресс-атташе «Смолевичей» на общее обозрение»

03.01.2019 12:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-нападающий клуба «Смолевичи» Валерий Горбачик вспомнил об инциденте, который произошел с пресс-атташе клуба.

– Кроме «Октябрьского» в этом году все обсуждали пламенный спич пресс-атташе «Смолевичей». Первое, что ты подумал, когда его услышал?

– Подумал: «Зачем он все это говорил?» Мы особо не обсуждали эту историю в команде. Видно, человек что-то не поделил с болельщиками, но мы же не знаем всей истории, а увидели только часть беседы. Понятно, нельзя так общаться с людьми, но видно, что человека довели. Не просто же так он сорвался, хоть и не имел права так разговаривать с людьми.

С другой стороны, возможно, болельщики где-то подло поступили, выставив этот спич на общее обозрение. Эта история выставила в плохом свете не только конкретного человека, но и весь клуб. После этого многие могли подумать: «Если у них пресс-атташе ругается матом, значит, весь клуб такой». Видно, болельщики сгоряча совершили этот поступок, а только потом подумали о последствиях, – сказал Горбачик.

«Приятно, что за меня платят. Значит, чего-то стою в жизни». Одно из главных открытий этого белорусского сезона

 
 
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Экс-нападающий клуба «Смолевичи» Валерий Горбачик вспомнил об инциденте, который произошел с пресс-атташе клуба.
 
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