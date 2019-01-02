Ольга Хижинкова: «Футболист «Динамо» обязан участвовать в медиаактивностях нашего клуба. Лаптев не будет исключением»

Пресс-атташе брестского Ольга Хижинкова прокомментировала переход нападающего .

«В контракте любого игрока, подписывающего соглашение с брестским «Динамо», есть пункт, по которому футболист обязан участвовать во всех медиаактивностях нашего клуба. В этом плане Денис не будет исключением», – сказала Хижинкова.

Напомним, Лаптев долгое время избегал давать интервью. После перехода в брестское «Динамо», форвард уже дал комментарий клубной пресс-службе.

«По деньгам мы не можем конкурировать». «Шахтер» очень хотел сохранить Лаптева, но Брест дал больше