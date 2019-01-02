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Ольга Хижинкова: «Футболист «Динамо» обязан участвовать в медиаактивностях нашего клуба. Лаптев не будет исключением»
03.01.2019 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-атташе брестского
«В контракте любого игрока, подписывающего соглашение с брестским «Динамо», есть пункт, по которому футболист обязан участвовать во всех медиаактивностях нашего клуба. В этом плане Денис не будет исключением», – сказала Хижинкова.
Напомним, Лаптев долгое время избегал давать интервью. После перехода в брестское «Динамо», форвард уже дал комментарий клубной пресс-службе.
«По деньгам мы не можем конкурировать». «Шахтер» очень хотел сохранить Лаптева, но Брест дал больше
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Ольга Хижинкова: «Футболист «Динамо» обязан участвовать в медиаактивностях нашего клуба. Лаптев не будет исключением»
Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала переход нападающего Дениса Лаптева.
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