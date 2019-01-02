Владимир Хващинский: «Был хороший вариант в Казахстане. Но, все взвесив, решил перейти в «Шахтер»

Нападающий солигорского «Шахтера» Владимир Хващинский объяснил клубной пресс-службе , почему перешел в команду.

– Рады приветствовать в нашем клубе! Как возникла возможность перехода в «Шахтер»?

– Агент рассказал, что руководство и тренерский штаб «горняков» хотели бы меня пригласить в . Встретился, все обсудили – и подписал контракт. Обе стороны были заинтересованы, так что все получилось очень быстро.

– Были ведь и другие варианты продолжения карьеры?

– Уже, наверное, не секрет, что был хороший вариант в Казахстане. Но, все взвесив, решил перейти именно в «Шахтер». Во-первых, «горняки» всегда ставят перед собой самые высокие задачи.

А во-вторых, у меня трое детей. И с точки зрения быта – дом, школа, детский сад – остаться в Беларуси более оправдано. Тем более, повторюсь, в Солигорске очень высокая спортивная мотивация. Да и друзья, которые играют в «Шахтере», только с положительных сторон рассказывали про клуб.

– Теперь ты игрок «Шахтера». А есть ли какой-то матч против «горняков», который тебе сразу приходит в голову?

– Есть такой. По-моему, 2012 год. Я тогда был футболистом брестского «Динамо», играли в Солигорске. Так вот в одном из эпизодов Юра Цыгалко попытался меня обыграть, когда я побежал его прессинговать. Но мне удалось отобрать мяч и забить в уже пустые ворота. Тот гол оказался единственным в матче.

– Ты ведь не всегда играешь чистого нападающего. Бывает, и в оттяжке, и на фланге. Где удобнее?

– Для себя особенной разницы я не вижу. Все зависит от плана на конкретную игру и от соперника. Главное – играть и быть полезным команде, – сказал Хващинский.