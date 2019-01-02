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Владимир Хващинский: «Был хороший вариант в Казахстане. Но, все взвесив, решил перейти в «Шахтер»
03.01.2019 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий солигорского «Шахтера» Владимир Хващинский объяснил
– Рады приветствовать в нашем клубе! Как возникла возможность перехода в «Шахтер»?
– Агент рассказал, что руководство и тренерский штаб «горняков» хотели бы меня пригласить в
– Были ведь и другие варианты продолжения карьеры?
– Уже, наверное, не секрет, что был хороший вариант в Казахстане. Но, все взвесив, решил перейти именно в «Шахтер». Во-первых, «горняки» всегда ставят перед собой самые высокие задачи.
А во-вторых, у меня трое детей. И с точки зрения быта – дом, школа, детский сад – остаться в Беларуси более оправдано. Тем более, повторюсь, в Солигорске очень высокая спортивная мотивация. Да и друзья, которые играют в «Шахтере», только с положительных сторон рассказывали про клуб.
– Теперь ты игрок «Шахтера». А есть ли какой-то матч против «горняков», который тебе сразу приходит в голову?
– Есть такой. По-моему, 2012 год. Я тогда был футболистом брестского «Динамо», играли в Солигорске. Так вот в одном из эпизодов Юра Цыгалко попытался меня обыграть, когда я побежал его прессинговать. Но мне удалось отобрать мяч и забить в уже пустые ворота. Тот гол оказался единственным в матче.
– Ты ведь не всегда играешь чистого нападающего. Бывает, и в оттяжке, и на фланге. Где удобнее?
– Для себя особенной разницы я не вижу. Все зависит от плана на конкретную игру и от соперника. Главное – играть и быть полезным команде, – сказал Хващинский.
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Нападающий солигорского «Шахтера» Владимир Хващинский объяснил клубной пресс-службе, почему перешел в команду.
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