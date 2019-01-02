Борис Пуховский: «Я за то, чтобы смертная казнь была, и ее применяли только для устрашения нарушителей»

Белорусский гандболист «Мотора» Борис Пуховский рассказал, как относится к исключительной мере наказания в некоторых странах – смертной казни.

– В Беларуси разрешена смертная казнь. Ты – за или против?

– Я за то, чтобы она была, и ее применяли только для устрашения нарушителей, – цитирует Пуховского официальный сайт «Мотора» .

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь. За последние 20 лет в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к исключительной мере наказания. Последний приговор был исполнен в мае 2018 года.