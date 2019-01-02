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Борис Пуховский: «Я за то, чтобы смертная казнь была, и ее применяли только для устрашения нарушителей»
03.01.2019 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский гандболист «Мотора» Борис Пуховский рассказал, как относится к исключительной мере наказания в некоторых странах – смертной казни.
– В Беларуси разрешена смертная казнь. Ты – за или против?
– Я за то, чтобы она была, и ее применяли только для устрашения нарушителей, – цитирует Пуховского
Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь. За последние 20 лет в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к исключительной мере наказания. Последний приговор был исполнен в мае 2018 года.
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Борис Пуховский: «Я за то, чтобы смертная казнь была, и ее применяли только для устрашения нарушителей»
Белорусский гандболист «Мотора» Борис Пуховский рассказал, как относится к исключительной мере наказания в некоторых странах – смертной казни.
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