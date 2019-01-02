Борис Пуховский: «За выступление на Евро в 2008-м году БФГ заплатила мне бонус 3 тысячи долларов»

Белорусский игрок «Мотора» Борис Пуховский рассказал о своем самом большом бонусе.

– Самый большой бонус, который тебе прилетал?

– 3 000$ за выступление на первом для меня чемпионате Европы в 2008 году. Сначала в предквалификации дома в Бресте выиграли группу с Кипром, Молдовой и Словакией, которую в последний день мини-турнира обыграли в борьбе (29:27). Затем прошли в плей-офф Швейцарию по сумме двух матчей. В финальной части попали под каток – в компанию с Германией, Испанией и Венгрией (Пуховский в трех матчах забросил 23 мяча. – прим.), но выступление в целом признали удачным. Мы прошли путь от предквалификации до финальной части, при этом команда находилась в процессе омоложения.

– А кто вручил премию?

– Президент Белорусской федерации гандбола – Владимир Николаевич Коноплев.

Эта сумма была очень большой – вмещала 4-5 моих клубных зарплат.

– Я внимательно слежу за вашей мужской сборной, и так совпало, что с приходом Коноплева в 2006 году к рулю ФБГ – Беларусь на международной арене засияла новыми красками. Недавняя серия из шести мэйджоров подряд – лишнее тому подтверждение. Насколько важна роль личности руководителя в этом прорыве?

– Я скажу так: если бы не Владимир Николаевич Коноплев и Юрий Анатольевич Шевцов, то наш мужской гандбол был бы таким, каким он есть сейчас в Украине. Да и, по сути, в России, – сказал Пуховский.