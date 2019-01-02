ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерий Горбачик: «Не вижу ничего страшного в том, что «Смолевичи» называют провинциальным клубом. Чего обижаться?»

03.01.2019 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший игрок «Смолевичей» Валерий Горбачик считает, что не стоит обижаться, что к этой команде привязан ярлык провинциального клуба.

– Никого не хочу обидеть, но тебе не кажется, что «Смолевичи» – клуб с налетом провинциальности.

– Не буду с этим спорить, все-таки население Смолевичей совсем небольшое. Не вижу ничего страшного в том, что «Смолевичи» называют провинциальным клубом. Чего обижаться?

– Стадиончик в поселке Октябрьский – это…

– Людям, которые всю жизнь выступали в высшей лиге, было непривычно играть в  Октябрьском. Для них этот стадион – что-то из ряда вон выходящее. Но для меня на третий год игры он стал родным. В какой-то степени «Октябрьский» – ловушка в матчах против условных «Шахтера» или минского «Динамо». Люди приезжают к нам, смотрят по сторонам: «Ого, огороды! Ну и как тут играть?» Но, если серьезно, на «Октябрьском» хорошее поле.

– Реально?

– Да, синтетика очень хорошего качества, а то, что находится рядом… Меня это не сильно тревожит.

– Когда во время матча по полю пробегает кот или собака, о чем думают футболисты?

– Ничего страшного, ведь в той же Англии порой на поле выбегают собаки. Если честно, ни о чем ты не думаешь, ведь она же не за тобой бегает. Меня не особо трогают такие вещи. Ну топят бани рядом с полем, и что? Понятно, когда вчера играл на стадионе «Динамо», а потом приехал в «Октябрьский», то контраст будет чувствоваться, но тут ничего страшного, – рассказал Горбачик в интервью журналисту Tribuna.com Александру Ивулину.

«Понравился шведам, но за меня нужно было платить. В итоге оказался в Жодино». Одно из главных открытий этого сезона в Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший игрок «Смолевичей» Валерий Горбачик считает, что не стоит обижаться, что к этой команде привязан ярлык провинциального клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Борис Пуховский: «За выступление на Евро в 2008-м году БФГ заплатила мне бонус 3 тысячи долларов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика