Валерий Горбачик: «Не вижу ничего страшного в том, что «Смолевичи» называют провинциальным клубом. Чего обижаться?»

Бывший игрок «Смолевичей» Валерий Горбачик считает, что не стоит обижаться, что к этой команде привязан ярлык провинциального клуба.

– Никого не хочу обидеть, но тебе не кажется, что «Смолевичи» – клуб с налетом провинциальности.

– Не буду с этим спорить, все-таки население Смолевичей совсем небольшое. Не вижу ничего страшного в том, что «Смолевичи» называют провинциальным клубом. Чего обижаться?

– Стадиончик в поселке Октябрьский – это…

– Людям, которые всю жизнь выступали в высшей лиге, было непривычно играть в Октябрьском. Для них этот стадион – что-то из ряда вон выходящее. Но для меня на третий год игры он стал родным. В какой-то степени «Октябрьский» – ловушка в матчах против условных «Шахтера» или минского «Динамо». Люди приезжают к нам, смотрят по сторонам: «Ого, огороды! Ну и как тут играть?» Но, если серьезно, на «Октябрьском» хорошее поле.

– Реально?

– Да, синтетика очень хорошего качества, а то, что находится рядом… Меня это не сильно тревожит.

– Когда во время матча по полю пробегает кот или собака, о чем думают футболисты?

– Ничего страшного, ведь в той же Англии порой на поле выбегают собаки. Если честно, ни о чем ты не думаешь, ведь она же не за тобой бегает. Меня не особо трогают такие вещи. Ну топят бани рядом с полем, и что? Понятно, когда вчера играл на стадионе «Динамо», а потом приехал в «Октябрьский», то контраст будет чувствоваться, но тут ничего страшного, – рассказал Горбачик в интервью журналисту Tribuna.com Александру Ивулину.

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