Сергей Гуренко: «О чем говорить, если мы сами ничего не знаем? Сидим без контрактов, ждем принятия решения сверху»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в разговоре с корреспондентом «Прессбола» не стал комментировать информацию о дальнейшей судьбе клуба, сославшись на то, что сам в неведении.

«О чем говорить, если мы сами ничего толком не знаем? Сидим без контрактов, ждем принятия решения сверху. И очень надеемся, что ясность наступит как можно скорее. Жаль уходящего времени», – сказал Гуренко.

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