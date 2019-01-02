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Сергей Гуренко: «О чем говорить, если мы сами ничего не знаем? Сидим без контрактов, ждем принятия решения сверху»

03.01.2019 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в разговоре с корреспондентом «Прессбола» не стал комментировать информацию о дальнейшей судьбе клуба, сославшись на то, что сам в неведении.

«О чем говорить, если мы сами ничего толком не знаем? Сидим без контрактов, ждем принятия решения сверху. И очень надеемся, что ясность наступит как можно скорее. Жаль уходящего времени», – сказал Гуренко.

Сергей Гуренко: «Вы меня даже с Новым годом не поздравили, а хотите, чтобы я давал какие-либо комментарии»

«Тут страна передается другому владельцу, а вы о «Динамо». Что говорит народ о безвластье в клубе

«Вся проблема в том, что сейчас нет головы». Люди из «Динамо»-2018 – о том, что происходит с ними и клубом

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в разговоре с корреспондентом «Прессбола» не стал комментировать информацию о дальнейшей судьбе клуба,...
 
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