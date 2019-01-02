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Андрей Капский стал председателем правления ФК БАТЭ

03.01.2019 19:51 — Новости Спорта | БелТА  
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Андрей Капский стал председателем правления ФК БАТЭ
Фото ФК БАТЭ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Капский стал председателем правления футбольного клуба БАТЭ. Он официально вступил в эту должность с 1 января. Такая информация размещена на сайте борисовского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Капский, которому сейчас 27 лет, является сыном бывшего руководителя ФК БАТЭ Анатолия Капского, ушедшего из жизни 22 сентября 2018 года. Андрей Капский работает в структуре БАТЭ с 2013 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Капский стал председателем правления футбольного клуба БАТЭ. Он официально вступил в эту должность с 1 января. Такая информация...
 
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