ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире

03.01.2019 21:02 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире
Во время матча

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси победила сборную Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 13:7 (2:2, 6:2, 5:3) в стартовом матче XV Рождественского международного турнира любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.

Матч группы А на большой площадке "Чижовка-Арены" на старте выдался упорным. Гости, в составе которых немало опытных игроков, занимающих сейчас руководящие посты в национальных федерациях по хоккею, дважды поразили ворота белорусов. Вначале хозяева площадки после точного броска Максима Слыша открыли счет, однако уже через несколько минут пришлось отыгрываться - 1:2. Под занавес первого периода после результативной передачи Александра Лукашенко Даниэль Корсо сделал цифры на табло равными - 2:2.

После отдыха команда Президента Беларуси перехватила инициативу. Продолжил забивать Даниэль Корсо, оформивший голевой хет-трик. У команды IIHF выделялись Артем и Максим Антоненко, которые отметились голами. Сыновья именитого белорусского нападающего Олега Антоненко провели неплохой матч, что отметил после их отец, капитан команды Президента Беларуси в прошедшем матче.

В третьем периоде белорусы продолжили доминировать на площадке. Голами у хозяев отметились председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич. Двенадцатую шайбу в составе хозяев забросил Александр Лукашенко, который по итогам встречи набрал четыре балла - один гол и три результативные передачи.

Во втором матче предварительной стадии турнира команда Президента Беларуси сыграет с командой Балтии. Одним из ключевых игроков у соперников станет литовский защитник, бывший игрок НХЛ Дайнюс Зубрус.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея - в активе команды Президента Беларуси, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси победила сборную Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 13:7 (2:2, 6:2, 5:3) в стартовом матче XV...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Капский: «Ведем переговоры с Александром Палычем – Глеб в раздумье. Никто не возражает, чтобы он сыграл исторический матч с «Арсеналом» 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика