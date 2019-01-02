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«Спорт 71»: Максим Володько может перейти в тульский «Арсенал»

03.01.2019 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Максим Володько, который близок к переходу «Оренбург», может оказаться в тульском «Арсенале». Об этом сообщает тульский сайт Sports71.ru.

Переходу в «Оренбург» мешает неопределенность в кандидатурой главного тренера.

Ранее появилась информация, что Федотова может сменить Массимо Каррера.

 
 
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Защитник БАТЭ Максим Володько, который близок к переходу «Оренбург», может оказаться в тульском «Арсенале».
 
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