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«Спорт 71»: Максим Володько может перейти в тульский «Арсенал»
03.01.2019 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник БАТЭ Максим Володько, который близок к переходу «Оренбург», может оказаться в тульском «Арсенале». Об этом сообщает тульский сайт
Переходу в «Оренбург» мешает неопределенность в кандидатурой главного тренера.
Ранее появилась информация, что Федотова может сменить Массимо Каррера.
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Защитник БАТЭ Максим Володько, который близок к переходу «Оренбург», может оказаться в тульском «Арсенале».
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