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Открытие XV Рождественского международного турнира любителей хоккея

03.01.2019 22:11 — Новости Спорта | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января дал старт открытию XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и XXIII Республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщает пресс-служба Главы государства.

Открытие XV Рождественского международного турнира любителей хоккея

Фото — Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Глава государства поздравил участников соревнований и болельщиков с началом нового спортивного года, отметив, что для Беларуси, страны — хозяйки II Европейских игр, он будет особенным, насыщенным яркими событиями предстоящих летних состязаний. «Сегодня открываем Рождественский турнир. Первый матч мы провели 15 лет назад, дав старт доброй традиции», — констатировал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что география участников турнира ежегодно расширяется, желающих приехать в Беларусь становится все больше. «И чтобы никого из наших друзей не обидеть, в этот раз нам даже пришлось изменить формат соревнований. В турнире примут участие уже не восемь, а двенадцать команд», — заметил Президент.

На лед выйдут хоккеисты из Беларуси, России, Германии, Китая, ОАЭ, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии. Сражаться за главный приз Рождественского турнира также будут сборные Балтии, Балкан и Международной федерации хоккея.

«Этот турнир уникальный. Он наглядно демонстрирует, что спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия, — заявил Глава государства. — Но главное — минский лед собирает настоящих мужчин, преданных хоккею, не только сильных духом, телом, а также искренне желающих сделать мир лучше».

Александр Лукашенко поблагодарил спортсменов, которые в рамках турнира принимают участие в рождественской благотворительной акции, за отзывчивость, доброе и внимательное отношение к белорусским детям — воспитанникам детских домов. «Вы вселяете в этих ребятишек веру в людей, помогаете им почувствовать себя нужными, по-настоящему счастливыми. И конечно, своим примером вы даете правильный ориентир — прививаете интерес к здоровому образу жизни, любовь к большому спорту», — сказал Президент.

Не случайно, добавил он, финал республиканских соревнований «Золотая шайба» стал спутником турнира ветеранов хоккея. И это, по словам Главы государства, еще одна хорошая традиция.

«Позвольте от всей души поздравить участников соревнований, любителей спорта с Новым годом и светлыми рождественскими праздниками. Спортсменам прежде всего желаю показать захватывающую и результативную игру. Пятнадцатый рождественский международный турнир и двадцать третьи республиканские соревнования «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси объявляю открытыми», — дал старт состязаниям Александр Лукашенко.

После торжественного открытия турнира Глава государства в составе команды Президента Республики Беларусь принял участие в матче против сборной Международной федерации хоккея (IIHF). Игра завершилась со счетом 13:7 в пользу белорусской дружины.


Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь


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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января дал старт открытию XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и XXIII Республиканских соревнований...
 
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