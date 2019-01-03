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Гвардиола одержал 100-ю победу с «Манчестер Сити»

04.01.2019 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола одержал 100-ю победу в официальных матчах с английским клубом.

47-летний специалист возглавляет «Ман Сити» с лета 2016 года. На его счету 179 побед с «Барселоной» и 121 выигранный матч на посту главного тренера «Баварии». 

 
 
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«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.
 
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