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Гвардиола одержал 100-ю победу с «Манчестер Сити»
04.01.2019 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Сити» победил
Главный тренер
47-летний специалист возглавляет «Ман Сити» с лета 2016 года. На его счету 179 побед с «Барселоной» и 121 выигранный матч на посту главного тренера «Баварии».
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«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.
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