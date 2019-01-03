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Брисбен (WTA). Векич разгромила Саснович
04.01.2019 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале турнира в Брисбене Донна Векич (34, WTA) отдала всего два гейма Александре Саснович (30) – 6:2, 6:0.
Сетка турнира
Brisbane International
Брисбен, Австралия
31 декабря 2018 – 6 января 2019
Premier
Призовой фонд – 1 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
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В четвертьфинале турнира в Брисбене Донна Векич (34, WTA) отдала всего два гейма Александре Саснович (30) – 6:2, 6:0.
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