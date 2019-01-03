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Брисбен (WTA). Векич разгромила Саснович

04.01.2019 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертьфинале турнира в Брисбене Донна Векич (34, WTA) отдала всего два гейма Александре Саснович (30) – 6:2, 6:0.

Сетка турнира здесь.

Brisbane International

Брисбен, Австралия

31 декабря 2018 – 6 января 2019

Premier

Призовой фонд – 1 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Донна Векич (Хорватия)  Александра Саснович (Беларусь)
6:2|6:0
Дата проведения
4 января, 05.31
Онлайн матча

 

Наоми Осака (Япония)  Анастасия Севастова (Латвия)
3:6|6:0|6:4
Дата проведения
3 января, 08.02
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Хорватия)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
4 января, 11.00
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Анетт Контавейт (Эстония)
7:5|6:3
Дата проведения
3 января, 13.13
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертьфинале турнира в Брисбене Донна Векич (34, WTA) отдала всего два гейма Александре Саснович (30) – 6:2, 6:0.
 
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