«Ливерпуль» впервые проиграл в АПЛ. В 21-м туре

победил «Ливерпуль» (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

Команда Юргена Клоппа потерпела первое поражение в текущем сезоне АПЛ.

До этого тура на счету было 17 побед и 3 ничьих.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» вышел на 2-е место и отстает от «красных» на 4 очка.