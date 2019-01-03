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«Ливерпуль» впервые проиграл в АПЛ. В 21-м туре
04.01.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Команда Юргена Клоппа потерпела первое поражение в текущем сезоне АПЛ.
До этого тура на счету
«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» вышел на 2-е место и отстает от «красных» на 4 очка.
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«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (2:1) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.
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