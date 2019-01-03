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Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» мало пропускает, а мы забили два. Этот результат вселяет уверенность»
04.01.2019 07:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Англии с
«Обе команды показали настоящий футбол, мы обыграли отличную команду. С первой минуты
У нас нет левого защитника. Мои комплименты
Агуэро нам нужен в подобных матчах, его навыки создают преимущество. Всю свою карьеру в ключевые моменты он выдает матчи, подобные этому. Его действия в моменте с голом были невероятными.
«Ливерпуль» мало пропускает, а мы забили два. Мы играли храбро и агрессивно. Соперник действовал быстро и опасно.
Нам было бы сложно, если бы мы сегодня проиграли. Но теперь мы отстаем от них на четыре очка, а соперник остается лидером. Нам предстоит еще много борьбы, но этот результат вселяет в нас уверенность», – сказал Гвардиола.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1).
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