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Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» мало пропускает, а мы забили два. Этот результат вселяет уверенность»

04.01.2019 07:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1). 

«Обе команды показали настоящий футбол, мы обыграли отличную команду. С первой минуты «Ман Сити» показывал выдающуюся игру. Мы рады, что эта победа сократила отставание. Все пути открыты.

У нас нет левого защитника. Мои комплименты Эмерику Лапорту за игру против таких нападающих. Все футболисты показали отличную игру.

Агуэро нам нужен в подобных матчах, его навыки создают преимущество. Всю свою карьеру в ключевые моменты он выдает матчи, подобные этому. Его действия в моменте с голом были невероятными.

«Ливерпуль» мало пропускает, а мы забили два. Мы играли храбро и агрессивно. Соперник действовал быстро и опасно.

Нам было бы сложно, если бы мы сегодня проиграли. Но теперь мы отстаем от них на четыре очка, а соперник остается лидером. Нам предстоит еще много борьбы, но этот результат вселяет в нас уверенность», – сказал Гвардиола.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1).
 
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