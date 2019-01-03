Клопп о матче с «Ман Сити»: «Наша самая сложная игра сезона»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:2).

«Очень интенсивная и сложная для обеих сторон игра. попал в штангу, но мяч влетел в ворота. Мы тоже попали в штангу – и мяч не пересек линию.

Это было непросто, но это нормально. У нас были шансы, у них были свои моменты. Обе команды должны были сражаться как сумасшедшие, чтобы остаться в игре. Мне очень понравилась наша игра, команды могли играть лучше, но мы не позволяли друг другу делать это. Это тактический футбол.

«Ливерпуль» проиграл, это не очень хорошо, но это не так уж важно. Это наша самая сложная игра сезона», – сказал Клопп.