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Клопп о матче с «Ман Сити»: «Наша самая сложная игра сезона»
04.01.2019 07:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Очень интенсивная и сложная для обеих сторон игра.
Это было непросто, но это нормально. У нас были шансы, у них были свои моменты. Обе команды должны были сражаться как сумасшедшие, чтобы остаться в игре. Мне очень понравилась наша игра, команды могли играть лучше, но мы не позволяли друг другу делать это. Это тактический футбол.
«Ливерпуль» проиграл, это не очень хорошо, но это не так уж важно. Это наша самая сложная игра сезона», – сказал Клопп.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:2).
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