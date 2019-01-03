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Владимир Хващинский: «Видели, что после ответной встречи с «Зенитом» Чиж дистанцировался от команды. Стало понятно: он «забил» на «Динамо»
04.01.2019 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший форвард минского «Динамо» Владимир Хващинский, перешедший в «Шахтер», поделился мнением о будущем команды.
– Из динамовской команды ушло много ведущих футболистов.
– Одно дело, когда контракт действует. Или его предлагают перезаключить, но ты не соглашаешься. Допустим, у меня трудовой договор с клубом закончился 28 декабря. Явиться на январский сбор без контракта и сказать: здравствуйте, я пришел? На ребят существовал спрос, они нашли новые команды, вот и все. Это обычная практика. Ну не заканчивать же карьеру, если в «Динамо» никто не может определиться?
– Удивили слова Юрия Чижа о том, что его абсолютно не волнует, кому перейдет «Динамо»?
– Нет. Если честно, видели, что после ответной встречи с «Зенитом» (1:8) в Лиге Европы Юрий Саныч дистанцировался от команды. И на играх не присутствовал, а ведь раньше редко их пропускал – только по очень важным делам. Сейчас же с августа и вплоть до конца чемпионата его, по-моему, не было ни на одном матче. Так что стало понятно: он отдалился – и, грубо говоря, «забил» на «Динамо», – сказал Хващинский.
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Владимир Хващинский: «Видели, что после ответной встречи с «Зенитом» Чиж дистанцировался от команды. Стало понятно: он «забил» на «Динамо»
Бывший форвард минского «Динамо» Владимир Хващинский, перешедший в «Шахтер», поделился мнением о будущем команды.
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