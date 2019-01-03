БАТЭ рассматривает Альшевского на должность главного тренера дубля

Новый председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью «Прессболу» рассказал о том, что в команде будут изменения и дополнения в тренерском штабе основной и дублирующей команды.

– О менеджменте БАТЭ вы сказали. Возможны ли изменения в тренерском штабе?

– Да. Планируются минимальные вкрапления в основу — в нашем насыщенном тренировочном процессе Алексею Анатольевичу Баге и его помощникам уже не хватает рук. Еще хочу попробовать сделать изменения в дубле и детском футболе: эту цепочку нужно теснее увязать с главной командой. Рассматриваем вариант приглашения на должность главного тренера дубля Кирилла Альшевского. Он получил неоценимый опыт на посту технического директора БФФ и тренера сборных младших возрастов. А в связи с кадровыми перестановками в техцентре сейчас он будет эффективнее для нас, чем там.

У Кирилла Петровича серьезная мотивация — как у всех людей, что были небезразличны Анатолию Анатольевичу и БАТЭ. Соответственно с собой Альшевский пригласит некоторых других специалистов. Опять же он в некоторой мере стал и менеджером. Думаю, сможет не только сделать упор на учебно-тренировочный процесс, но и посодействует в вопросах общей организации — и создания условий для молодежи, – сказал Капский.