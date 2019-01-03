ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ рассматривает Альшевского на должность главного тренера дубля

04.01.2019 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Новый председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью «Прессболу» рассказал о том, что в команде будут изменения и дополнения в тренерском штабе основной и дублирующей команды.

– О менеджменте БАТЭ вы сказали. Возможны ли изменения в тренерском штабе?

– Да. Планируются минимальные вкрапления в основу — в нашем насыщенном тренировочном процессе Алексею Анатольевичу Баге и его помощникам уже не хватает рук. Еще хочу попробовать сделать изменения в дубле и детском футболе: эту цепочку нужно теснее увязать с главной командой. Рассматриваем вариант приглашения на должность главного тренера дубля Кирилла Альшевского. Он получил неоценимый опыт на посту технического директора БФФ и тренера сборных младших возрастов. А в связи с кадровыми перестановками в техцентре сейчас он будет эффективнее для нас, чем там.

У Кирилла Петровича серьезная мотивация — как у всех людей, что были небезразличны Анатолию Анатольевичу и БАТЭ. Соответственно с собой Альшевский пригласит некоторых других специалистов. Опять же он в некоторой мере стал и менеджером. Думаю, сможет не только сделать упор на учебно-тренировочный процесс, но и посодействует в вопросах общей организации — и создания условий для молодежи, – сказал Капский.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью «Прессболу» рассказал о том, что в команде будут изменения и дополнения в тренерском штабе основной и...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гвардиола одержал 100-ю победу с «Манчестер Сити»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика