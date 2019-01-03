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Аснин, Колпачук и Колядко перешли в брестский «Рух»
04.01.2019 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь Дмитрий Аснин, защитник Илья Колпачук и полузащитник Михаил Колядко перешли в брестский «Рух».
Илья Колпачук и Михаил Колядко прошлый сезон провели в литовском «Спирисе». Колпачук в 10 матчах отметился 1 голом, Колядко сыграл 8 матчей чемпионата Литвы.
Аснин летом 2018 года сменил «Ти Си Спортс» с Мальдив на «Свайриенг» из Камбоджи.
Напомним, в следующем сезоне «Рух» выступит в первой лиге.
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Вратарь Дмитрий Аснин, защитник Илья Колпачук и полузащитник Михаил Колядко перешли в брестский «Рух».
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