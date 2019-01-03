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НБА. 44 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме, «Сан-Антонио» победил «Торонто» и другие результаты
04.01.2019 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Голден Стэйт» сыграет дома с «Хьюстоном».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. 44 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме, «Сан-Антонио» победил «Торонто» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
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