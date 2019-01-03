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НБА. 44 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в овертайме, «Сан-Антонио» победил «Торонто» и другие результаты

04.01.2019 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Сан-Антонио» примет «Торонто» Кавая Ленарда.

«Голден Стэйт» сыграет дома с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Сан-Антонио – Торонто 125:107 (38:19, 29:32, 29:24, 29:32)
Дата проведения
4 января, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Сакраменто – Денвер 113:117 (30:30, 36:23, 18:31, 29:33)
Дата проведения
4 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика

Голден Стэйт – Хьюстон 134:135 OT (34:22, 36:31, 28:39, 21:27, 15:16)
Дата проведения
4 января, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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