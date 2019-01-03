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04.01.2019 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кроме того, Tribuna.com является крупнейшим спортивным сообществом Беларуси. Ежемесячно пользователи оставляют более 35 тысяч комментариев и ставят более 200 тысяч плюсов.
Если у вас есть силы и желание сделать это комьюнити еще более крутым – милости просим, присоединяйтесь!
Задачи:
– продвижение сервисов и продуктов Tribuna.com в социальных сетях (Facebook, Vkontakte, Twitter, Instagram);
– поиск и производство классного медиаконтента – как белорусского, так и международного;
– развитие комьюнити Tribuna.com: повышение активности в блогах, комментариях, статусах.
От вас:
– понимание принципов работы социальных сетей (Facebook, Vkontakte, Twitter, Instagram) и желание развиваться в SMM;
– умение работать с графикой и видео;
– увлечение спортом в целом и сервисами Tribuna.com в частности;
– умение быстро переключаться с одной задачи на другую;
– безусловно, грамотные русский и белорусский, желательно знание английского;
– несомненно, хорошее чувство юмора;
Для вас:
– возможность основательно прокачать свои знания по SMM и тут же применить их на практике;
– креативный коллектив, новые незаурядные задачи каждый день;
– индивидуальный график, который можно совмещать с учебой (работа по сменам: первая – с 8 до 16, вторая – с 16 до 24);
– настольный футбол и PlayStation в офисе, реальный футбол на арендованной площадке;
– офис в центре Минска, хотя есть возможность работать удаленно;
– совместное обсуждение итогового размера компенсации;
– без сомнения, чай, кофе, пряники и печеньки.
Резюме присылайте на
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