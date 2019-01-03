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04.01.2019 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Tribuna.com – один из лидеров рынка спортивных медиа в байнете. Месячная аудитория наших сайта и мобильных приложений превышает 1 миллион пользователей и продолжает расти.

Кроме того, Tribuna.com является крупнейшим спортивным сообществом Беларуси. Ежемесячно пользователи оставляют более 35 тысяч комментариев и ставят более 200 тысяч плюсов.

Если у вас есть силы и желание сделать это комьюнити еще более крутым – милости просим, присоединяйтесь!

Задачи:

– продвижение сервисов и продуктов Tribuna.com в социальных сетях (Facebook, Vkontakte, Twitter, Instagram);

– поиск и производство классного медиаконтента – как белорусского, так и международного;

– развитие комьюнити Tribuna.com: повышение активности в блогах, комментариях, статусах.

От вас:

– понимание принципов работы социальных сетей (Facebook, Vkontakte, Twitter, Instagram) и желание развиваться в SMM;

– умение работать с графикой и видео;

– увлечение спортом в целом и сервисами Tribuna.com в частности;

– умение быстро переключаться с одной задачи на другую;

– безусловно, грамотные русский и белорусский, желательно знание английского;

– несомненно, хорошее чувство юмора;

Для вас:

– возможность основательно прокачать свои знания по SMM и тут же применить их на практике;

– креативный коллектив, новые незаурядные задачи каждый день;

– индивидуальный график, который можно совмещать с учебой (работа по сменам: первая – с 8 до 16, вторая – с 16 до 24);

– настольный футбол и PlayStation в офисе, реальный футбол на арендованной площадке;

– офис в центре Минска, хотя есть возможность работать удаленно;

– совместное обсуждение итогового размера компенсации;

– без сомнения, чай, кофе, пряники и печеньки.

Резюме присылайте на by.jobs@tribuna.com с темой «Социальный редактор». Наличие блога на Tribuna.com может стать вашим дополнительным плюсом, указывайте ссылку на него в вашем резюме.

 
Теги: Минск
 
 
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Tribuna.com – один из лидеров рынка спортивных медиа в байнете.
 
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