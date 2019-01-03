ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Капский: «Хочется реализовать проект академии БАТЭ в Борисове»

04.01.2019 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Новый председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью «Прессболу» рассказал о планах по созданию детской клубной академии.

- Есть ли у вас планы по детскому футболу непосредственно в Борисове? Исходя из условий местной ДЮСШ, тот же Стасевич появился здесь не благодаря, а вопреки...

– Да, хотелось бы улучшить и работу детско-юношеской школы — и перетащить в город весь этот процесс из столицы. Планы есть, но реализовать все их исключительно самим не получится — нужна будет помощь государства, хотя она и сейчас неоценима. Обратились в БФФ — надеемся, некоторые наши идеи поддержат. Определенные проекты развития футбола в Беларуси в первую очередь направлены на крупные города — например, строительство манежей в областных центрах. Плюс нам не хватает своего комплекса полей, в том числе с искусственным покрытием. Вынуждены тренироваться в Минске, а это аренда… В общем, определенные звоночки в означенном направлении есть.

- БАТЭ прилично зарабатывает в еврокубках — даже не по белорусским меркам. Нельзя ли было пустить часть этих средств на тот же комплекс полей?

– Вопрос никогда не снимался, и отец планировал сделать клубную академию недалеко от Кургана Славы. Но, к сожалению, по объективным причинам проект не состоялся. А сейчас мне хочется реализовать его в Борисове. Рассматриваем различные варианты, в том числе с привлечением только своего капитала. Впрочем, это несет определенные риски, потому ищем заинтересованных партнеров. А на государство надеемся в части отвода земли. Нужен ведь не просто комплекс полей — нужна детская академия, – сказал Капский.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью «Прессболу» рассказал о планах по созданию детской клубной академии.
 
Новости дня
Новости спорта
 
На Европейские игры уже выделено 107 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика