Андрей Капский: «Хочется реализовать проект академии БАТЭ в Борисове»

Новый председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью «Прессболу» рассказал о планах по созданию детской клубной академии.

- Есть ли у вас планы по детскому футболу непосредственно в Борисове? Исходя из условий местной ДЮСШ, тот же Стасевич появился здесь не благодаря, а вопреки...

– Да, хотелось бы улучшить и работу детско-юношеской школы — и перетащить в город весь этот процесс из столицы. Планы есть, но реализовать все их исключительно самим не получится — нужна будет помощь государства, хотя она и сейчас неоценима. Обратились в БФФ — надеемся, некоторые наши идеи поддержат. Определенные проекты развития футбола в Беларуси в первую очередь направлены на крупные города — например, строительство манежей в областных центрах. Плюс нам не хватает своего комплекса полей, в том числе с искусственным покрытием. Вынуждены тренироваться в Минске, а это аренда… В общем, определенные звоночки в означенном направлении есть.

- БАТЭ прилично зарабатывает в еврокубках — даже не по белорусским меркам. Нельзя ли было пустить часть этих средств на тот же комплекс полей?

– Вопрос никогда не снимался, и отец планировал сделать клубную академию недалеко от Кургана Славы. Но, к сожалению, по объективным причинам проект не состоялся. А сейчас мне хочется реализовать его в Борисове. Рассматриваем различные варианты, в том числе с привлечением только своего капитала. Впрочем, это несет определенные риски, потому ищем заинтересованных партнеров. А на государство надеемся в части отвода земли. Нужен ведь не просто комплекс полей — нужна детская академия, – сказал Капский.