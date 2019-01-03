5 января состоится совещание представителей федераций Беларуси, стран Балтии, Украины и Польши по вопросам создания объединенной профессиональной лиги

5 января в конференц-зале отеля «Беларусь» состоится рабочее совещание представителей национальных хоккейных федераций Беларуси, стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония), Украины и Польши.

Стороны обсудят возможность учреждения в ближайшей перспективе объединенной профессиональной лиги с участием клубов упомянутых стран.

Начало совещания в 12.30.

Напомним, с 1995 по 2004 годы существовала Восточно-европейская хоккейная лига (ВЕХЛ). Лига была организована клубами из Беларуси, Латвии, Литвы и Украины. В разные годы в лиге также участвовали команды из Польши и России.