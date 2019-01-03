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Терещенко будет капитаном минского «Динамо» в игре со СКА
04.01.2019 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав минского «Динамо» на матч с питерским СКА.
«Динамо»: Энрот; Уиркош – Блум, Буйницкий – Терещенко – А. Костицын; Бут – Лисовец, Хауден, Хенкель – Пулккинен; Степанов – Осипов, Литвинов – Готовец – С. Костицын; Китаров – Дроздов, Волков – Евенко – Когалев.
Капитаном «зубров» будет Алексей Терещенко, заменивший в этой роли Александра Павловича, которого внесут в список травмированных.
Матч начнется в 19.30.
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Стал известен состав минского «Динамо» на матч с питерским СКА.
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