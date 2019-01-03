«Динамо» Брест: «Федерация задним числом исправила те пункты регламента, за которые нас пытается наказать»

Брестское «Динамо» на своем официальном сайте в виде баннеров разместило свое видение по поводу «дела Савицкого» – ситуации при которой клуб должен заплатить компенсацию «Неману» за футболиста.

Мы боремся за

– За объективное всесторонне рассмотрение нашего дела (нас не стали слушать ни в федерации, ни в арбитраже).

– За перспективу развития белорусского футбола (если нас задавят сейчас, то это будет плохой прецедент для всех клубов при продаже футболистов)

Мы боремся против

– Против крепостного права для футболистов.

– Против регламента АБФФ, который не соответствует нормам ФИФА и против того, что федерация задним числом исправила те пункты, за которые нас пытается наказать.

«Динамо» Брест: «Требование компенсации за Савицкого является вымогательством»

Напомним, согласно решению арбитража брестчане должны выплатить за Савицкого 265 тысяч долларов. Они обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но там даже не приняли «дело Савицкого» к рассмотрению – оно не попадает под юрисдикцию CAS. «Динамо» должно было перевести «Неману» деньги в течение 30 дней после заседания футбольного арбитража, которое состоялось 25 октября. Но гродненцы до сих пор не получили ни копейки.





Фото: «Динамо»