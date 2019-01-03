|
«Динамо» Брест: «Федерация задним числом исправила те пункты регламента, за которые нас пытается наказать»
04.01.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» на своем
Мы боремся за
– За объективное всесторонне рассмотрение нашего дела (нас не стали слушать ни в федерации, ни в арбитраже).
– За перспективу развития белорусского футбола (если нас задавят сейчас, то это будет плохой прецедент для всех клубов при продаже футболистов)
Мы боремся против
– Против крепостного права для футболистов.
– Против регламента АБФФ, который не соответствует нормам ФИФА и против того, что федерация задним числом исправила те пункты, за которые нас пытается наказать.
«Динамо» Брест: «Требование компенсации за Савицкого является вымогательством»
Напомним, согласно решению арбитража брестчане должны выплатить за Савицкого 265 тысяч долларов. Они обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но там даже не приняли «дело Савицкого» к рассмотрению – оно не попадает под юрисдикцию CAS. «Динамо» должно было перевести «Неману» деньги в течение 30 дней после заседания футбольного арбитража, которое состоялось 25 октября. Но гродненцы до сих пор не получили ни копейки.
Фото: «Динамо»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Динамо» Брест: «Федерация задним числом исправила те пункты регламента, за которые нас пытается наказать»
Брестское «Динамо» на своем официальном сайте в виде баннеров разместило свое видение по поводу «дела Савицкого» – ситуации при которой клуб должен заплатить...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)