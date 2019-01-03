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«Динамо» Брест: «Федерация задним числом исправила те пункты регламента, за которые нас пытается наказать»

04.01.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» на своем официальном сайте в виде баннеров разместило свое видение по поводу «дела Савицкого» – ситуации при которой клуб должен заплатить компенсацию «Неману» за футболиста.

Мы боремся за

– За объективное всесторонне рассмотрение нашего дела (нас не стали слушать ни в федерации, ни в арбитраже).

– За перспективу развития белорусского футбола (если нас задавят сейчас, то это будет плохой прецедент для всех клубов при продаже футболистов)

Мы боремся против

– Против крепостного права для футболистов.

– Против регламента АБФФ, который не соответствует нормам ФИФА и против того, что федерация задним числом исправила те пункты, за которые нас пытается наказать.

«Динамо» Брест: «Требование компенсации за Савицкого является вымогательством» 

Напомним, согласно решению арбитража брестчане должны выплатить за Савицкого 265 тысяч долларов. Они обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но там даже не приняли «дело Савицкого» к рассмотрению – оно не попадает под юрисдикцию CAS.  «Динамо» должно было перевести «Неману» деньги в течение 30 дней после заседания футбольного арбитража, которое состоялось 25 октября. Но гродненцы до сих пор не получили ни копейки.

«Динамо» Брест: «Федерация задним числом исправила те пункты регламента, за которые нас пытается наказать»

Фото: «Динамо»

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» на своем официальном сайте в виде баннеров разместило свое видение по поводу «дела Савицкого» – ситуации при которой клуб должен заплатить...
 
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