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Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у сборной Балтии в матче Рождественского турнира

04.01.2019 19:45 — Новости Спорта | БелТА  
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у сборной Балтии со счетом 2:1 после первого периода матча XV Рождественского международного турнира любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.

В первой трети сегодняшней игры шла равная борьба, но хозяева имели небольшое преимущество. На седьмой минуте встречи их вывел вперед Павел Белый. Гости не собирались сдаваться и незадолго до перерыва сравняли счет. Тем не менее на первый перерыв команда Президента Беларуси ушла лидером: за 20 секунд до сирены отличился Андрей Асташевич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у сборной Балтии со счетом 2:1 после первого периода матча XV Рождественского...
 
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