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УЕФА подтвердил, что «Ман Сити» могут отстранить от еврокубков за нарушение ФФП

04.01.2019 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм подтвердил, что «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердятся обвинения в нарушении финансового фэйр-плей.

Сейчас УЕФА и АПЛ, после серии материалов от Football Leaks, проверяют информацию о махинациях «Ман Сити» со спонсорскими контрактами.

«Если то, что написано о «Манчестер Сити», правда, может возникнуть серьезная проблема.

Это может привести к самому суровому наказанию – исключению из соревнований под эгидой УЕФА.

Если информация Der Spiegel верна, это противоречит правдивой отчетности о финансах клуба», – цитирует Летерма ITV со ссылкой на Sport and Strategy.

Напомним, что в 2014 году УЕФА уже наказывал англичан и «ПСЖ» за нарушения финансового фэйр-плей. Тогда клубы оштрафовали на 49 миллионов фунтов, сократили их заявки на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.

«Ман Сити» издевается над ФФП, и ему за это наверняка ничего не будет

 
 
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Главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм подтвердил, что «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердятся...
 
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