Соболенко: победить в 1/4 финала турнира в Китае позволила концентрация на игре

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга), которая обыграла россиянку Марию Шарапову и вышла в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне считает, что победить ей позволила концентрация на игре. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Это был хороший матч, я здорово играла. К сожалению, Мария травмировалась, надеюсь, она быстро поправится. Основная моя тактика - быть как можно более сфокусированной", - отметила Арина Соболенко и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Как сообщалось, первый сет сегодняшнего поединка против бывшей первой ракетки планеты Арина Соболенко провела, словно на одном дыхании, выиграв 6:1. Во второй партии при счете 4:2 в пользу белоруски россиянка не смогла продолжить борьбу из-за проблем со здоровьем. В их первой встрече в октябре 2017 года в финале турнира в китайском Тяньцзине победила Мария Шарапова. В борьбе за выход в финал Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между китаянкой Яфань Ван (70) и румынкой Моникой Никулеску (99).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (30) в четвертьфинале соревнований в австралийском Брисбене сегодня проиграла хорватке Донне Векич (34).-0-