ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко: победить в 1/4 финала турнира в Китае позволила концентрация на игре

04.01.2019 21:42 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга), которая обыграла россиянку Марию Шарапову и вышла в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне считает, что победить ей позволила концентрация на игре. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это был хороший матч, я здорово играла. К сожалению, Мария травмировалась, надеюсь, она быстро поправится. Основная моя тактика - быть как можно более сфокусированной", - отметила Арина Соболенко и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Как сообщалось, первый сет сегодняшнего поединка против бывшей первой ракетки планеты Арина Соболенко провела, словно на одном дыхании, выиграв 6:1. Во второй партии при счете 4:2 в пользу белоруски россиянка не смогла продолжить борьбу из-за проблем со здоровьем. В их первой встрече в октябре 2017 года в финале турнира в китайском Тяньцзине победила Мария Шарапова. В борьбе за выход в финал Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между китаянкой Яфань Ван (70) и румынкой Моникой Никулеску (99).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (30) в четвертьфинале соревнований в австралийском Брисбене сегодня проиграла хорватке Донне Векич (34).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга), которая обыграла россиянку Марию Шарапову и вышла в полуфинал...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Турнир в Испании. Беларусь крупно победила Саудовскую Аравию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика