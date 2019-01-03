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Турнир в Испании. Беларусь крупно победила Саудовскую Аравию
04.01.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Турнир памяти Доминго Барсенаса
Испания, Паленсия
Саудовская Аравия – Беларусь – 23:36 (10:15)
4 января, 20.00
Таблица турнира: Беларусь – 4 (2), Испания – 2 (1), Польша – 0 (1), Саудовская Аравия – 0 (2).
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Турнир памяти Доминго Барсенаса Испания, Паленсия Саудовская Аравия – Беларусь – 23:36 (10:15) 4 января, 20.00 Таблица турнира: Беларусь – 4 (2), Испания – 2 (1), Польша – 0 (1),...
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