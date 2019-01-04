Сидоренко об игре легионеров: «Недоволен дешевыми удалениями. Люди должны забивать, а не нарушать правила»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от СКА (0:2), а также раскритиковал игру некоторых легионеров.

– Всех с Новым годом! Неплохо оборонялись до поры до времени. Знали, что нужно работать, искать шанс в матче с таким мастеровитым соперником. К сожалению, подвели грубые ошибки, которые и привели к голам. Еще недоволен дешевыми удалениями. Люди должны забивать, а не нарушать правила. Не получилась игра в атаке, хотя боролись до конца.

– Похоже, вы не слишком довольны легионерами…

– Вы сами видели: ошибки, удаления… Я уже говорил: иностранцы должны делать результат, вести за собой, выводить команду на иной уровень.

– С чем связано такое количество удалений в третьем периоде?

– С дисциплиной. К тому же, играли много в обороне. Будем разбираться. Ведь, повторюсь, хватало и неоправданных удалений.

– Большинство сегодня не получалось…

– Надо играть проще, больше бросать. Допускаем ошибки в элементарных передачах.

– Капитаном был Терещенко. Справился?

– Алексей ведет за собой, надо отдать ему должное.

– Насколько не хватает Ковыршина?

– Женя набирает форму. Думаю, сыграет в ближайшее время, – сказал Сидоренко.