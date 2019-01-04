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Илья Воробьев: «Минское «Динамо» здорово оборонялось, но мы дожали»
04.01.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:0).
– Всех с Новым годом! Благодарны болельщикам, которые сегодня приехали из Санкт-Петербурга. Хорошая, трудная игра. Соперник играл достойно, здорово оборонялся. Молодцы, что дожали.
– 4 года СКА в Минске не выигрывал «Динамо». За счет сегодня удалось это сделать?
– Эту историю мне только сейчас рассказали. «Динамо» здорово оборонялось, но мы дожали.
– С победы начали календарный год и особый для Петербурга месяц. Насколько важно игрокам выходить на лед с надписью «Ленинград»?
– Да, действительно, выходить на лед в этих майках – дорогого стоит. Благодарен ребятам, что сегодня здорово себя проявили, – приводит слова Воробьева корреспондент Tribuna.com.
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Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:0).
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