Илья Воробьев: «Минское «Динамо» здорово оборонялось, но мы дожали»

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:0).

– Всех с Новым годом! Благодарны болельщикам, которые сегодня приехали из Санкт-Петербурга. Хорошая, трудная игра. Соперник играл достойно, здорово оборонялся. Молодцы, что дожали.

– 4 года СКА в Минске не выигрывал «Динамо». За счет сегодня удалось это сделать?

– Эту историю мне только сейчас рассказали. «Динамо» здорово оборонялось, но мы дожали.

– С победы начали календарный год и особый для Петербурга месяц. Насколько важно игрокам выходить на лед с надписью «Ленинград»?

– Да, действительно, выходить на лед в этих майках – дорогого стоит. Благодарен ребятам, что сегодня здорово себя проявили, – приводит слова Воробьева корреспондент Tribuna.com.