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Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе с желудочным кровотечением

05.01.2019 00:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона испытывает проблемы со здоровьем.

58-летний аргентинец проходил плановый медицинский осмотр в клинике Olivos в Буэнос-Айресе, ему делали эндоскопию из-за операции на желудке.

Однако врачи выявили у Марадоны желудочное кровотечение, и тренер был госпитализирован.

В клинике сообщили, что повреждения желудка у аргентинца не носят серьезного характера.

Напомним, что Марадона, возглавивший мексиканский клуб второго дивизиона в сентябре, пропустил 4 дня предсезонки «Дорадос», из-за чего появились слухи о его возможном уходе.

Сегодня адвокат аргентинца сообщил, что его клиент не собирается покидать «Дорадос».

Марадона теперь во второй лиге Мексики. Кто-нибудь, остановите его

 
 
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Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона испытывает проблемы со здоровьем.
 
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