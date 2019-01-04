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Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе с желудочным кровотечением
05.01.2019 00:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона испытывает проблемы со здоровьем.
58-летний аргентинец проходил плановый медицинский осмотр в клинике Olivos в Буэнос-Айресе, ему делали эндоскопию из-за операции на желудке.
Однако врачи выявили у Марадоны желудочное кровотечение, и тренер был госпитализирован.
В клинике сообщили, что повреждения желудка у аргентинца не носят серьезного характера.
Напомним, что Марадона, возглавивший мексиканский клуб второго дивизиона в сентябре, пропустил 4 дня предсезонки «Дорадос», из-за чего появились слухи о его возможном уходе.
Сегодня адвокат аргентинца сообщил, что его клиент не собирается покидать «Дорадос».
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Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона испытывает проблемы со здоровьем.
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