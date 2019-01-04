Aлексей Терещенко: «Я бы назвал это дешевыми удалениями: удар клюшкой, выброс шайбы – случайность, ничего более»

Игрок «Динамо» Aлексей Терещенко прокомментировал поражение от СКA (0:2) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– В первую очередь, нам сегодня не хватило голов. К сожалению, не смогли реализовать большинство. Совсем не получилась игра в данном компоненте. Моментов создали немало, но не смогли довести дело до логического завершения.

– С чем связываете большое количество удалений?

– Сложно сказать, я бы назвал это дешевыми удалениями: удар клюшкой, выброс шайбы – случайность, ничего более. Но остаться в меньшинстве в играх против столь мощного соперника – это дает о себе знать.

– Впервые за сезон собралась полная арена, какие впечатления?

– Это здорово. Мы благодарны болельщикам за поддержку. Конечно, наш минус, что не смогли порадовать фанатов заброшенными шайбами. Будем поправлять игру, играли сегодня неплохо, но нужно при этом еще и забивать, – цитирует Терещенко официальный сайт «Динамо» .

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