ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Aлексей Терещенко: «Я бы назвал это дешевыми удалениями: удар клюшкой, выброс шайбы – случайность, ничего более»

05.01.2019 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Игрок «Динамо» Aлексей Терещенко прокомментировал поражение от СКA (0:2) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– В первую очередь, нам сегодня не хватило голов. К сожалению, не смогли реализовать большинство. Совсем не получилась игра в данном компоненте. Моментов создали немало, но не смогли довести дело до логического завершения.

– С чем связываете большое количество удалений?

– Сложно сказать, я бы назвал это дешевыми удалениями: удар клюшкой, выброс шайбы – случайность, ничего более. Но остаться в меньшинстве в играх против столь мощного соперника – это дает о себе знать.

– Впервые за сезон собралась полная арена, какие впечатления?

– Это здорово. Мы благодарны болельщикам за поддержку. Конечно, наш минус, что не смогли порадовать фанатов заброшенными шайбами. Будем поправлять игру, играли сегодня неплохо, но нужно при этом еще и забивать, – цитирует Терещенко официальный сайт «Динамо».

Сидоренко об игре легионеров: «Недоволен дешевыми удалениями. Люди должны забивать, а не нарушать правила»

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игрок «Динамо» Aлексей Терещенко прокомментировал поражение от СКA (0:2) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Бостон» примет «Даллас», «Портленд» – «Оклахома-Сити» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика