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НБА. «Бостон» примет «Даллас», «Портленд» – «Оклахома-Сити» и другие матчи
05.01.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Бостон» примет на своей площадке «Даллас».
«Портленд» встретится с «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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