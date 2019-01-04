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НБА. «Бостон» примет «Даллас», «Портленд» – «Оклахома-Сити» и другие матчи

05.01.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Бостон» примет на своей площадке «Даллас».

«Портленд» встретится с «Оклахома-Сити».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Юта 91:117 (20:23, 29:25, 22:33, 20:36)
Дата проведения
5 января, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Даллас 84:68 (3 четверть)
Дата проведения
5 января, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Майами – Вашингтон 95:86 (3 четверть)
Дата проведения
5 января, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Индиана 89:88 (4 четверть)
Дата проведения
5 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Бруклин 81:84 (4 четверть)
Дата проведения
5 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Орландо 101:89 (4 четверть)
Дата проведения
5 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Атланта 82:54 (3 четверть)
Дата проведения
5 января, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

Финикс – Клипперс 33:58 (2 четверть)
Дата проведения
5 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Нью-Йорк
Дата проведения
5 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Оклахома-Сити
Дата проведения
5 января, 06.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
 
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