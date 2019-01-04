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Годин летом может бесплатно перейти в «Интер». Контракт согласован по схеме «2+1»

05.01.2019 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Атлетико» Диего Годин по окончании сезона на правах свободного агента, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере».

32-летний уругваец согласовал с миланским клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что Годин недоволен тем, что «Атлетико» не повысил ему зарплату.

 
 
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Защитник «Атлетико» Диего Годин по окончании сезона на правах свободного агента, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере».
 
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