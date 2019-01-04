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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Китае

05.01.2019 09:41 — Новости Спорта | БелТА  
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в финал турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке с китаянкой Яфань Ван (70) белоруска сыграла очень уверенно и победила в двух сетах - 6:2, 6:1, затратив для этого всего один час.

До этого Арина Соболенко победила немку Татьяну Марию (72), а также двух россиянок - Екатерину Александрову (73) и Марию Шарапову (29).

Соперницей белоруски в сегодняшнем решающем матче будет американская теннисистка Элисон Риск (62).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в финал турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает...
 
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