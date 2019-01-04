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Шэньчжэнь (WTA). Финал. Соболенко играет с Риск
05.01.2019 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
За титул в Шэньчжэне белоруска
Сетка турнира
Shenzhen Open
Шэньчжэнь, Китай
29 декабря 2018 – 5 января 2019
International
Призовой фонд – 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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За титул в Шэньчжэне белоруска Арина Соболенко (13, WTA) играет с американкой Элисон Риск (63), которая проигрывала финал в 2016 и 2017 годах.
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