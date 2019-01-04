За команду Лукашенко выступают 6 действующих хоккеистов, которых не было в изначальной заявке Рождественского турнира

В матче второго игрового дня любительского Рождественского турнира сборная Беларуси обыграла команду Балтии (9:3).

В этой встрече за дружину президента Беларуси Александра Лукашенко выступило 6 действующих хоккеистов: голкипер «Юности» Игорь Брикун, защитник «Немана» Андрей Коршунов и молодеченского «Динамо» Константин Дурнов, форварды «Динамо-Молодечно» Вячеслав Лисичкин, «Юности» Александр Кулаков и «Лиды» Максим Слыш.

В изначальной заявке команды Лукашенко все эти хоккеисты не значились.





Фото: «Беларусь 5»