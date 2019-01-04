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За команду Лукашенко выступают 6 действующих хоккеистов, которых не было в изначальной заявке Рождественского турнира

05.01.2019 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче второго игрового дня любительского Рождественского турнира сборная Беларуси обыграла команду Балтии (9:3).

В этой встрече за дружину президента Беларуси Александра Лукашенко выступило 6 действующих хоккеистов: голкипер «Юности» Игорь Брикун, защитник «Немана» Андрей Коршунов и молодеченского «Динамо» Константин Дурнов, форварды «Динамо-Молодечно» Вячеслав Лисичкин, «Юности» Александр Кулаков и «Лиды» Максим Слыш. 

В изначальной заявке команды Лукашенко все эти хоккеисты не значились. 

За команду Лукашенко выступают 6 действующих хоккеистов, которых не было в изначальной заявке Рождественского турнира

Фото: «Беларусь 5»

 
 
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В матче второго игрового дня любительского Рождественского турнира сборная Беларуси обыграла команду Балтии (9:3).
 
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Заключительные матчи групповой стадии Рождественского турнира состоятся в "Чижовка-Арене"
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