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За команду Лукашенко выступают 6 действующих хоккеистов, которых не было в изначальной заявке Рождественского турнира
05.01.2019 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче второго игрового дня любительского Рождественского турнира сборная Беларуси обыграла команду Балтии (9:3).
В этой встрече за дружину президента Беларуси Александра Лукашенко выступило 6 действующих хоккеистов: голкипер «Юности» Игорь Брикун, защитник «Немана» Андрей Коршунов и молодеченского «Динамо» Константин Дурнов, форварды «Динамо-Молодечно» Вячеслав Лисичкин, «Юности» Александр Кулаков и «Лиды» Максим Слыш.
В изначальной
Фото: «Беларусь 5»
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За команду Лукашенко выступают 6 действующих хоккеистов, которых не было в изначальной заявке Рождественского турнира
В матче второго игрового дня любительского Рождественского турнира сборная Беларуси обыграла команду Балтии (9:3).
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