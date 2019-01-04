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Заключительные матчи групповой стадии Рождественского турнира состоятся в "Чижовка-Арене"

05.01.2019 09:54 — Новости Спорта | БелТА  
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Спортивный комплекс "Чижовка-Арена". Фото из архива
Спортивный комплекс "Чижовка-Арена". Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные матчи групповой стадии XV Рождественского турнира среди любителей на приз Президента Беларуси состоятся сегодня на двух площадках "Чижовка-Арены" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группа А команда Президента Беларуси согласно календарю соревнований получила день отдыха, после двух побед над сборной Международной федерации хоккея (IIHF) - 13:7 и сборной Балтии - 9:3, обеспечив себе первое место и выход в полуфинал. Сборные IIHF и Балтии сегодня в 19.00 (большая арена) определят, кто займет второе место.

Команда Объединенных Арабских Эмиратов в группе В сыграет в 1/2 финала турнира, одолев в предыдущих турах соперников из сборной Балкан и Китая. Эти две ледовые дружины (команда Балкан и Китая) начнут сегодня свой поединок на малой арене "Чижовка-Арены" в 13.00.

Интересной обещает стать игра в группе С между командами России и Словакии, которые имеют в своем активе победы над Швейцарией. В 13.00 на большой площадке "Чижовка-Арены" определится полуфиналист турнира.

В группе D Финляндия и Чехия на малой арене спорткомплекса в 18.30 поборются за первое место и выход в решающую стадию турнира.

Участники Рождественского турнира среди любителей хоккея сегодня в первой половине дня приедут в гости к воспитанникам детского дома №7 "Семь Я", вручат ребятам подарки и увидят новогоднее представление, которое подготовили дети.

Организаторами Рождественского турнира среди любителей хоккея являются Президентский спортивный клуб, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные матчи групповой стадии XV Рождественского турнира среди любителей на приз Президента Беларуси состоятся сегодня на...
 
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