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«Цмокі-Мінск» принимают «Автодор»

05.01.2019 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 5 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ белорусский «Цмоки-Минск» примет саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Автодор
Дата проведения
5 января, 15.30, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 11-0, Химки Россия – 10-1, УНИКС Россия – 8-2, Астана Казахстан – 7-3, Локомотив-Кубань Россия – 7-4, Зенит Россия – 5-5, Калев Эстония – 5-7, Автодор Россия – 4-6, Нижний Новгород Россия – 4-6, Енисей Россия – 4-8, Парма Россия – 3-7, Зелена-Гура Польша – 2-7, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-8, ВЭФ Латвия – 2-10. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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«Цмокі-Мінск» принимают «Автодор»

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 5 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ белорусский «Цмоки-Минск» примет саратовский «Автодор».
 
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