Диего Марадона: «Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии»

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» и почетный представитель брестского «Динамо» Диего Марадона выписался из больницы в Буэнос-Айресе, куда был госпитализирован с желудочным кровотечением. Об этом сообщает Telam .

«Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Ничего страшного не произошло. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии. Есть люди, которые пытаются спекулировать на моем здоровье, но они были всегда. Теперь я возвращаюсь в , – заявил Марадона.

Несколько часов назад стало известно , что после планового медосмотра Марадону госпитализировали с желудочным кровотечением. До этого аргентинец пропустил несколько дней предсезонной подготовки «Дорадоса», из-за чего распространились слухи, что он покинет клуб. Эти сведения опроверг его адвокат.