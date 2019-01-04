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Диего Марадона: «Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии»
05.01.2019 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер мексиканского «Дорадоса» и почетный представитель брестского «Динамо» Диего Марадона выписался из больницы в Буэнос-Айресе, куда был госпитализирован с желудочным кровотечением. Об этом сообщает
«Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Ничего страшного не произошло. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии. Есть люди, которые пытаются спекулировать на моем здоровье, но они были всегда. Теперь я возвращаюсь в
Несколько часов назад
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Диего Марадона: «Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии»
Главный тренер мексиканского «Дорадоса» и почетный представитель брестского «Динамо» Диего Марадона выписался из больницы в Буэнос-Айресе, куда был...
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