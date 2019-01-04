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Диего Марадона: «Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии»

05.01.2019 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер мексиканского «Дорадоса» и почетный представитель брестского «Динамо» Диего Марадона выписался из больницы в Буэнос-Айресе, куда был госпитализирован с желудочным кровотечением. Об этом сообщает Telam.

«Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Ничего страшного не произошло. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии. Есть люди, которые пытаются спекулировать на моем здоровье, но они были всегда. Теперь я возвращаюсь в «Дорадос», – заявил Марадона. 

Несколько часов назад стало известно, что после планового медосмотра Марадону госпитализировали с желудочным кровотечением. До этого аргентинец пропустил несколько дней предсезонной подготовки «Дорадоса», из-за чего распространились слухи, что он покинет клуб. Эти сведения опроверг его адвокат. 

 
 
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Главный тренер мексиканского «Дорадоса» и почетный представитель брестского «Динамо» Диего Марадона выписался из больницы в Буэнос-Айресе, куда был...
 
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